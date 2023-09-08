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Haberler İzmir İzmir deprem riski en yüksek iller arasında

İzmir deprem riski en yüksek iller arasında

HABER MERKEZİ
İzmir deprem riski en yüksek iller arasında

JEOLOJİ Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu. Deprem riski yüksek iller arasında ilk sırada İzmir ve İstanbul yer alıyor. Altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili inceleyen Jeoloji Mühendisleri Odası'nın raporu; Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.

Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı. Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken, deprem riski yüksek iller arasında İstanbul ve İzmir ilk sırada yer aldı. Özellikle İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli de listede yer aldı.

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