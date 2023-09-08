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İzmir'de korkunç kaza! Motokurye hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gece saatlerinde otomobil ile çarpışan motokurye yola savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de korkunç kaza! Motokurye hayatını kaybetti

İzmir'de Hasan Yücel Bulvarı'nda saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Şafak Görkem Yeniay'ın kullandığı 35 BNN 247 plakalı motosiklet, E.D.'nin kullandığı 35 ERD 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motokurye olduğu öğrenilen Yeniay, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil ise refüjde bulunan ağaca çarparak durabilirken, sürücüsü E.D., yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan motokurye Şafak Görkem Yeniay ile otomobil sürücüsü E.D.'yi ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Şafak Görkem Yeniay, yapılan müdahalelere hayatını kaybetti.

Öte yandan, otomobil sürücüsü E.D.'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

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