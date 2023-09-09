İzmir kurtuluşunun 101. yılını kutluyor

İzmir düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını bugün kentin dört bir yanında coşkuyla kutlayacak. İzmir Valisi Süleyman Elban, 9 Eylül dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Elban açıklamasında, "İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlayarak, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterelim" dedi.

UMUTLA BAKMAMIZA İLHAM VERİR

Vali Elban'ın mesajına şöyle devam etti: "Değerli İzmirliler, güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını bir kez daha gururla ve coşkuyla kutluyoruz. İzmir, Gazi Mustafa Kemal liderliğindeki şanlı ordumuzla, 9 Eylül 1922 tarihinde Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini yaşayarak işgal güçlerine karşı kahramanca mücadele verdi. Eşsiz bir azimle, büyük cesaretle ve her zamanki birlik- beraberlik ruhuyla bir destan yazdı. Bu kutlu gün, milletimizin vatanına, bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha yüreklerimizde hissetmemize anlamlı bir vesile olması yanında, İzmir'in direnişiyle tüm dünyaya istiklâl ve istikbâl uğruna yapabileceklerimiz gösterilmiş, şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin omuz omuza verdiği destansı mücadele unutulmaz kılınmıştır. Bugün, İzmir'in doğal güzelliklerini ve tarihî zenginliklerini daha da fazla takdir ederken, bu topraklarda yaşayan insanların bağımsızlık aşkıyla adeta küllerinden inşa ettiği İzmir'in kurtuluşu, sadece geçmişte yaşanan bir olay değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakmamıza da ilham veren önemli bir hatıradır."

İLKLERİN VE ENLERİN KENTİ

Elban, "İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlayarak, birlik içinde olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterelim. Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde, cennet vatanımızın her köşesinde hissedildiği gibi ilklerin ve enlerin kenti İzmirimizde bağımsız yaşama tutkusuna ve daha aydınlık yarınlara olan inancımızı hiç kaybetmeyelim. Bu duygularla yurdun düşman işgalinden kurtarılmasında canları pahasına mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. 9 Eylül İzmir'e ve tüm Türkiye'ye kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

BURSALI: TÜRKİYE YÜZYILI IZMİR'İN YÜZYILI OLACAK

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, bugün kutlanan İzmir'in kurtuluşunun 101. yıldönümü için bir mesaj yayımladı. Bursalı, "101 yıl önce İzmir'de İktisat Kongresi ile küllerinden doğan devletimiz bugün 2053'e, 2071'e emin adımlarla, güçlenerek ilerlemekte. Türkiye'nin iktisadi kalkınması için İzmir yine kilit taşı olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden şahlanışa geçecek olan ekonomimiz için İzmir, itici güç olacaktır. Türkiye'ye Yüzyılı, İzmir'in de yüzyılı olacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 101 yıl önce yazılan destanın kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü kutlu olsun" dedi.