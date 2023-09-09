İzmir’de hareketli anlar! Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

İzmir'de Evka- 4 Mahallesi Satuk Buğra Han Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda Z.Ç. (27) pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açınca mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çarşı ve mahalle bekçileri şüpheliye silahı bırakması yönünde uyarı yaptı. Ancak Z.Ç., bu kez bekçilere ateş edip, kaçtı. Bekçilerden A.K. (33) vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

A.K. çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından Z.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.