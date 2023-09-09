İzmir’de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de gece saatlerinde Tire İstasyon Caddesinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, motosikletle seyir halinde olan Onur Yılmaz (17), karşı yönden gelen Mustafa G. yönetimindeki otomobil dönüş yaptığı esnada otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette yolcu konumunda bulunan Halil K. (18) ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazada hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.