  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklet aynı yönden gelen otomobille çapıştı. Yaşanan feci olay sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İHA
İzmir’de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de gece saatlerinde Tire İstasyon Caddesinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, motosikletle seyir halinde olan Onur Yılmaz (17), karşı yönden gelen Mustafa G. yönetimindeki otomobil dönüş yaptığı esnada otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette yolcu konumunda bulunan Halil K. (18) ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazada hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA