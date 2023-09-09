  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı paylaşımı

MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.Paylaşımda, Milli Mücadele'yi ve İzmir'in kurtuluşunu anlatan bir videoya da yer verildi.

AA
MSB’den İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Milli Mücadelemizin son durağı olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere düşmanı bozguna uğratan tüm milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, Milli Mücadele'yi ve İzmir'in kurtuluşunu anlatan bir videoya da yer verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA