Aliberti ailesine büyük şok

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ünlü iş insanı Zeynep Aliberti'nin villası soyuldu. Üç günlük iş gezisi sonrası kentten ayrılan ve döndüğünde villasının soyulduğunu gören iş insanı Aliberti'nin başvurusunun ardından polis, güvenlik kameralarını topladı. 118 adet kameralardan izlenen görüntüler sonucunda soygunu gerçekleştiren kişinin kimliğinin Sait Delen olduğu tespit edildi. Ekipler kısa sürede harekete geçtiler.

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EŞYALARI TESLİM EDİLDİ

Bornova'da yaşanan olayda polis çalınan ziynet eşyalarının büyük bir kısmını bulurken, bir takım ziynet eşyalarının ise İstanbul'da eritildiğini tespit etti. Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı Sait Delen'den aldıkları ziynet eşyalarını Zeynep Aliberti'ye teslim etti. İfadesi ardından mahkemeye sevk edilen ve birçok suçtan kaydı bulunan azılı soyguncu ise tutuklandı.

ALARMI ETKİSİZ HALE GETİRMİŞ

ZEYNEP Aliberti'nin iş gezisi için kentten ayrıldığını fırsat bilen hırsız, villanın alarmını etkisiz hale getirdi. Villa penceresini kanırtarak içeri giren hırsız villadan, piyasa değeri 5 milyonluk ziynet eşyası ile 42 bin 400 lira para çalıp kaçsa da yakayı ele verdi. Ziynet eşyalarını teslim alan Aliberti'nin ise polis teşkilatı yetkililerine teşekkür ettiği öğrenildi.