Bornova’da korku dolu anlar yaşandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir mahalle bekçisini pompalı tüfekle vuran saldırgan, polis ekipleri tarafından köşeye sıkıştırılınca tüfeği başına dayadı. Saatler süren pazarlık sonunda teslim olan yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı. Olay, Evka 4 Mahallesinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Satuk Buğra Han Caddesinde görev yapan mahalle bekçileri, pompalı tüfekle etrafa ateş eden Ziya Ç.'yi (27) yakalamak istedi. Ziya Ç.'nin ateş etmesi sonucu A.K. (34) isimli bekçi yaralandı. Ardından tekrar ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı mahalle bekçisi A.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

TÜFEĞİ BAŞINA DAYADI

Ziya Ç.'yi aramayı sürdüren polis ekipleri, saat 08.00 sıralarında olay yerinin yakınlarında saldırgana rastladı. Çevreye rastgele ateş eden saldırgan, yakalanacağını anlayınca bir manav tezgahının önüne oturarak suç aleti tüfeği kafasına dayadı. Ziya Ç. ile diyalog kurmaya çalışan özel harekat ekipleri yaklaşık 1.5 saat sonra saldırganı ikna ederek teslim olmasını sağladı. Bacağından yaralı olduğu görülen saldırgan, elindeki pompalı tüfeği teslim ederek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.