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İzmir'de 11 adrese eş zamanlı operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İHA
İzmir’de 11 adrese eş zamanlı operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde kokain maddesi bulunduğu ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla harekete geçen Narkotik polisi, belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 851 gram kokain maddesi, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 151 bin 620 TL, 24 bin 290 Dolar ve 200 Euro nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı; 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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