  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ‘Ön ödemeli’ sayaç vatandaşın kabusu oldu

‘Ön ödemeli’ sayaç vatandaşın kabusu oldu

NADİR UYSAL
‘Ön ödemeli’ sayaç vatandaşın kabusu oldu

İZMİR Tire'de kredili sistemle çalışan ön ödemeli su sayaçları abonelerin kredileri bitmesine rağmen arızalanıp suyu kesmeyince vatandaşlar yüksek faturalarla karşılaşmaya başladı. Tire'de, İZSU'nun 'ön ödemeli' sayaçları vatandaşların kabusu oldu. Kredili sistemle çalışan sayaçların bazıları abonelerin kredisi bitmiş olsa da arızalandı ve su kesilmedi, bu da faturalara yansıdı.

Söz konusu sayaçların sürekli arıza yaptığından yakınan vatandaşlar, "Kartlı sayaçlar, içindeki kredi tükenmiş olsa da suyu kesmiyor. Belli bir süre sonra su yüklemesi için İZSU'ya giden aboneler, sayaçlarının eksi bakiyede olduğunu ve sürpriz şekilde büyük meblağlarla borçlandıklarını öğreniyor. Fakat bu kez de vatandaşın karşısına abonelik için yaklaşık bin 350 TL'lik teminat bedeli borçlanması çıkıyor" dediler.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA