‘Ön ödemeli’ sayaç vatandaşın kabusu oldu

İZMİR Tire'de kredili sistemle çalışan ön ödemeli su sayaçları abonelerin kredileri bitmesine rağmen arızalanıp suyu kesmeyince vatandaşlar yüksek faturalarla karşılaşmaya başladı. Tire'de, İZSU'nun 'ön ödemeli' sayaçları vatandaşların kabusu oldu. Kredili sistemle çalışan sayaçların bazıları abonelerin kredisi bitmiş olsa da arızalandı ve su kesilmedi, bu da faturalara yansıdı.

Söz konusu sayaçların sürekli arıza yaptığından yakınan vatandaşlar, "Kartlı sayaçlar, içindeki kredi tükenmiş olsa da suyu kesmiyor. Belli bir süre sonra su yüklemesi için İZSU'ya giden aboneler, sayaçlarının eksi bakiyede olduğunu ve sürpriz şekilde büyük meblağlarla borçlandıklarını öğreniyor. Fakat bu kez de vatandaşın karşısına abonelik için yaklaşık bin 350 TL'lik teminat bedeli borçlanması çıkıyor" dediler.