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Haberler İzmir 6 yaşındaki Kerem inşaatta ölü bulundu

6 yaşındaki Kerem inşaatta ölü bulundu

HABER MERKEZİ
6 yaşındaki Kerem inşaatta ölü bulundu
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir inşaatın havuzunda Kerem Çelik'in (6) cesedi bulundu. İnşaatın sahibi Metin P., gözaltına alındı. Olay, dün Çakırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Havuzdan çıkarılan çocuğun öldüğü belirlendi. Çocuğun Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem Çelik olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası Çelik'in cenazesi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
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