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Haberler İzmir Okullar devlet ve vatandaş işbirliği ile yenilenıyor

Okullar devlet ve vatandaş işbirliği ile yenilenıyor

NADİR UYSAL
Okullar devlet ve vatandaş işbirliği ile yenilenıyor
İzmir'in Tire ilçesinde, 2023 yılının okul yenileme yılı olarak ilan edilmesinin ardından uzmanların raporları doğrultusunda önceden belirlenen ilköğretim okulları, ortaokullar ve liseler devlet, vatandaş işbirliği ile yenileniyor. İlçedeki birçok okulda aylardır yürütülen hummalı çalışmaların sonuna gelinerek binalar eğitim ve öğretime hazır hale getirildi. Yenileme çalışmalarının bir kısmı devlet ihale yöntemi ile gerçekleştirilirken, Tire OSB'de faaliyet gösteren firmalar ile hayırsever vatandaşlar da yenileme çalışmalarına destek verdi.
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