Sahte polislere gerçek ekiplerden suçüstü!

İzmir'de ağına düşürdükleri yaşlı vatandaşlara kendisini polis ya da savcı olarak tanıtıp, baskı altına alarak para isteyen dolandırıcılar, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı. Ekipler, 22 Ağustos tarihinde Seferihisar'da yaşayan 80 yaşındaki bir vatandaşın, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından arandığı, şüphelilerin vatandaşı baskı altına alarak verdikleri hesaplara toplamda 2 milyon 200 bin TL parayı gönderterek dolandırdığını tespit etti. Evini 250 bin Euro'ya satan vatandaşın parayı dolandırıcılara vermesini engelleyen ekipler, parayı almaya gelen şüpheli C.Y.'yi suçüstü yakaladı. Eş zamanlı operasyonlarda da 3 kişi daha gözaltına alındı.