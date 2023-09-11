Uşak’ta araç devrildi

İzmir-Uşak karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay, İzmir-Uşak karayolu Alibodurlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner Karabacak (36) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp yola devrildi. Ekipler, sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün annesi Ayşe Karabacak'ın (68) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile kızı Elif Karabacak (10) ve babası Mehmet Karabacak (78) hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Mehmet Karabacak'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.