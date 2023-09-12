‘Büyükşehir 5 yılda pazaryeri yapamadı’

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Konak'ta yapımı yüzde 93 oranında tamamlanan ve her birinin maliyetinin 100 milyon TL olan Konak 19 Mayıs İlkokulu, Konak 19 Mayıs Ortaokulu ve Konak Dumlupınar İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

ÇANKIRI, burada yaptığı açıklamada CHP'li Konak Belediyesi tarafından kamuoyuna 5 yıldızlı olarak tanıtımı yapılan ancak yıllardır yapımı tamamlanamayan sosyal tesis ve kapalı pazaryeri inşaatının akıbetini sordu.

Hükümet olarak eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle bölgede kısa sürede çevreye duyarlı akıllı okul binaları inşa ettiklerini açıklayan Çankırı yenilenen okul binalarında, İzmir'de yağış sonrası yaşanan skandal görüntülere inat yağmur sularının arıtılarak yeniden kullanılabilir sistemlerin mevcut olduğunu hatırlatarak, "Biz 450 günde su tasarrufunu ikiye katlayan okullar yapıyoruz. Muhalefet 5 yıldır bir pazaryeri inşaatını bitiremiyor" dedi.