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Haberler İzmir İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 8 zanlı tutuklandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 8 zanlı tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 8 zanlı tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 6 Eylül'de Mali Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütle bağlantıları tespit edilen 11 şüpheliye yönelik İzmir, Manisa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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