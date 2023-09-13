AK Parti İzmir’de 12 ilçe başkanı belli oldu!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın göreve geldikten sonra başlattığı değişim rüzgarı sonrasında görevlerinden ayrılan 12 ilçe başkanının yerine atanan isimler belli oldu.
BAYRAKLI İlçe Başkanlığı'na Tarkan Düzman, Beydağ İlçe Başkanlığı'na Mustafa Tekin, Buca İlçe Başkanlığı'na İbrahim Şengöz, Çeşme İlçe Başkanlığı'na Pınar Özen, Çiğli İlçe Başkanlığı'na Oktay Özdemir, Foça İlçe Başkanlığı'na Ümüt Arslan, Gaziemir İlçe Başkanlığı'na İsmail Yaşadı, Karşıyaka İlçe Başkanlığı'na Selahattin Köse, Kemalpaşa İlçe Başkanlığı'na Metin Yaşar, Kiraz İlçe Başkanlığı'na İsmail Hancı, Tire İlçe Başkanlığı'na Abdulkadir Uğurlu, Urla İlçe Başkanlığı'na ise Ömer Tiryaki atandı. Menderes ve Narlıdere ilçelerinde atamaların önümüzdeki günlerde yapılabileceği kaydedildi.