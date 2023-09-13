İzmir’de bir garip olay! Aldığı topu iade edemeyince öyle bir şey yaptı ki...

İzmir'in Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde dün sabah meydana gelen olayda iddiaya göre bir vatandaş, haziran ayında aldığı futbol topunu iade etmek için topu satın aldığı markete gitti. Market sahibi alışverişin 3 ay önce yapıldığını ve bu yüzden topu almayacağını söyledi. Ayrıldığı iş yerine bir süre sonra tekrar gelen şahıs, dışarıda bulunan futbol toplarını tek tek patlattı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşın markete gelerek dışarıdaki 14 futbol topunu elindeki delici aletle tek tek patlattığı ve daha sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.