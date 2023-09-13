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İzmir'in 9 ilçesinde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İzmir'in Bayraklı, Buca, Bornova, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 17 şüpheliye işlem yapıldı.

İHA
İzmir’in 9 ilçesinde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı, Buca, Bornova, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde 12 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 967 elektronik sigara, 201 paket kaçak sigara, 174 bin 240 doldurulmuş makaron, 1 milyon 534 bin 800 boş makaron, 650 litre sahte etil alkol, 232 şişe sahte içki, 456 adet elektronik sigara likidi, 708 adet puro ve 31 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem uygulandığı bildirildi.

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