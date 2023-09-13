Selçuk cinayetinin sırrı çözülemedi

İzmir Selçuk'ta 5 Aralık 2018'de bir markette işlenen cinayet, polisin tüm çabalarına rağmen 5 yıldır aydınlatılamadı. Çivili sopa ile vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ile eşi Şenay Özkan'ın (54) katillerinin izinden eser yok.

'YAKALANIP CEZALANDIRILSIN'

Öldürüldüklerinde marketin kasasında yüklü miktarda para bulunduğu için, kanlı saldırının soygun amaçlı olmadığı düşünülüyor. Özkan çiftinin kızları Begüm ve Ayser Özkan, "Katilin yakalanıp adalete teslim edilmesini ve en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

ÖZEL HABER