Zabıtaya kadın isyanı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri Balçova'da bir seyyar satıcının tezgahına el koymak isteyince ortalık karıştı. Çevreden geçen kadınlar seyyar satıcıya adeta kalkan olurken, talihsiz adam zabıta ekiplerine ekmek teknesine vermemek için uzun süre direndi.

ESNAFA KALKAN OLDULAR

Balçova Üçkuyular Meydanı yakınında seyyar aracı satış yapıp para kazanmaya çalışan bir kişi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen zabıta ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Zabıta ekipleri seyyar satıcının tezgahına el koymaya çalışırken, araya yoldan geçen kadınlar girdi. Kısa süreli yaşanan arbede sırasında zabıtanın el koymak istediği seyyar tezgahındaki eriklerin bir kısmı yola dökülürken, talihsiz adama adeta kalkan olan kadınlar seyyar satıcının tezgahına el konulmaması için uzun süre zabıta ekiplerine direndi. Kadınlar, "Bu insana yazık değil mi? 3 kuruş kazanıp ailesine, evine ekmek parası götürmeye çalışıyor. Ona bu şekilde muamele yapılır mı? Seyyar satıcı da olsa düzgün davranılmayı hak ediyor" diye tepki gösterdi.