Ezgi’nin katili 400 gündür yakalanamadı

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabanca ile öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), 400 gündür yakalanamadı. Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin (60), "Çok öfkeliyim, üzgünüm. Kızımı koruyamadıkları gibi katilini de yakalayamıyorlar" dedi. Olay, geçen yıl 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'nde yaşandı. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki muhasebeci eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabanca ile eşinin başına ateş edip, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ezgi Özarslan, geçen yıl 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Gözü yaşlı anne Ziynet Zerkin, "Çok öfkeliyim. Bir katil nasıl yakalanamaz? Bu katili bunca zaman kim besliyor, kim yataklık ediyor? Buna yardımcı olanlar da kızımın katilidir. Evladımın hayalleri ve gülüşleri yarım bırakıldı" dedi. Kızının her platformda kadın cinayetlerine dikkat çektiğini belirten Zerkin, "Kendi de kadın cinayetine kurban gitti. Yeni emniyet müdürümüzden rica ediyorum, onu bulsunlar. Katilin yakalanmasına yönelik umutlarım hiç tükenmeyecek" diye konuştu.