Boğazına üzüm kaçan çocuk ölümden döndü

İzmir'de 4. sınıf öğrencisi Taha A, teneffüste arkadaşlarıyla oynarken yaş üzüm tanesini eliyle fırlatarak ağzıyla tutmaya çalıştı. Üzüm tanesi yemek borusuna sıkışan 9 yaşındaki çocuk, hemen İEÜ Medical Point Hastanesine sevk edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Divarcı ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Güneş Karakurt tarafından tedavi altına alınan hasta, başarılı bir operasyonla boğazını tıkayan üzüm tanesinden kurtuldu. Yiyecekleri zaman zaman fırlatarak ağzıyla tutmaya çalıştığını belirten çocuk, bir daha böyle bir oyun oynamayacağını dile getirdi. Taha, "Benim yaptığım hatayı kimse yapmasın" diye konuştu.