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Haberler İzmir TIR'da kilolarca uyuşturucu bulundu

TIR'da kilolarca uyuşturucu bulundu

HABER MERKEZİ
TIR’da kilolarca uyuşturucu bulundu
İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu bir TIR'ın akaryakıt deposunda 57 kilo 900 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. ve M.B. ile TIR şoförü A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekipler, bir TIR içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik köpeğinin akaryakıt deposuna tepki göstermesi üzerine, ekipler TIR'ın akaryakıt deposunu kontrol etti. Buraya saklanmış 57 kilo 900 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.
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