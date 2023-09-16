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Haberler İzmir İzmir'de hareketli anlar! Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

İzmir'de hareketli anlar! Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde husumetlisi ile karşılaşan H.U. tabanca ile ateş açtı. Kavgada göğsünde vurulan Murat A. ağır yaralanırken kaçan H.U. için çalışma başlatıldı.

DHA
İzmir’de hareketli anlar! Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

İzmir'de Kazımdirik Mahallesi 367 Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Murat A. ile H.U. sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan gerginliğin kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, H.U. yanında bulunan tabanca ile Murat A.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Murat A., göğsüne isabet eden mermi ile ağır yaralanırken, H.U. ise suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Murat A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler kaçan H.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

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