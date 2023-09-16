  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de korkunç kaza! Genç yazar hayatını kaybetti

İzmir'de korkunç kaza! Genç yazar hayatını kaybetti

İzmir'de motosiklet ile seyir halinde olan ve alkollü oldukları iddia edilen Tarık Yılmaz (25) ile arkadaşı Oğuzhan Alin(28) kaza yaptı. Feci kazada genç yazar Tarık Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de korkunç kaza! Genç yazar hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda saat 02.00 sıralarında meydana gelen kaza iddiaya göre, 09 ACT 717 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Tarık Yılmaz ile Oğuzhan Alin, Bayraklı yönünden Konak istikametine giderken sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan ve henüz kimin kullandığı tespit edilemeyen motosiklet devrilirken, üzerinde bulunan genç yazar Tarık Yılmaz ile spor antrenörü olduğu öğrenilen Oğuzhan Alin yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletten savrulduktan sonra demir bariyerlere çarpan Tarık Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Oğuzhan Alin ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Alin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KAZA ÖNCESİNDE PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

Oğuzhan Alin'in kaza öncesinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Görüntülerde Bornova ilçesindeki bir barda, Oğuzhan Alin sosyal medyada paylaşmak için bir görüntü kayda aldığı sırada, Tarık Yılmaz'ın kendisini çekmesini istiyor. Alin, kamerayı Tarık Yılmaz'a çevirerek, "Puslu bakışları ile Tarık Yılmaz, kendisi yazar iki kitabı var, ama konuşamıyor, olsun" dediği görüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA