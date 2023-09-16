‘Kumpasçı Mehmet’ işine geri döndü

Seçim sürecinde Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan kaset kumpasından yargılanan Mehmet Galoğlu'nun cezaevinden tahliye olduktan sonra belediyede işine tekrar başlatıldığı belirtildi. Galoğlu, Büyükşehir'e ait Çiğli Kültür Merkezi'nde çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet Galoğlu ile yine İzmir'de esnaflık yapan Salim Faruk Kızılırmak'ın da içlerinde yer aldığı 5 sanık, İnce'nin özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından yargılanacak. Davada Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan 9 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE'

Olayın ardından Kızılırmak'la birlikte tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli Mehmet Galoğlu'nun suçu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle cezasının 4'te 3 oranında artırılabileceği kaydedildi. Bu arada Galoğlu'nun cezaevinden tahliye olduktan sonra belediyede işine tekrar başlatıldığı belirtildi. Galoğlu, Büyükşehir'e ait Çiğli Kültür Merkezi'nde çalışmaya devam ediyor. Söz konusu suçu zincirleme şekilde işlemekten 15 yıl hapisle yargılanan ismin belediyenin kültür merkezinde çalıştırılmaya devam edilmesi, akıllara "Bu nasıl kültür?" sorusunu getiriyor.

SAHTE VİDEOYU İFŞA ETTİ

GALOĞLU, İnce'nin görseli montajlanmak suretiyle oluşturulan sahte pornografik videoyu suç tarihinde telefonunda "Komşu Celal" olarak kayıtlı kişiye gönderdiği ve söz konusu iletiyi ifşa ederek yaydığı ve iletinin açıklama kısmına "Muharrem İnce, Çarşamba saat 20'ye kadar sana müsaade, pis kasetlerin yüzünden 85 milyonun istikbali ile oynama" şeklinde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Galoğlu, suçu başka paylaşımlarla zincirleme şekilde işlemekle suçlanıyor.