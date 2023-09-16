Yarı çıplak ‘S’ eylemi

İzmir'de, "S plaka" ihalesinin iptali nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden bir grup esnaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yarı çıplak protesto eylemi yaptı.

GRUP adına açıklama yapan Mehmet Can Dağdeviren, belediyenin 2020'deki ihale sonucuna göre 286 kişinin "S plaka" satın aldığını hatırlattı. İhaleden yaklaşık 3 ay sonra plakaların iptal edildiğini aktaran Dağdeviren, "İptal nedeniyle Belediyeden paramızı alamadık. Daha sonra ikinci ihaleye girip bu plakaları aldık. Yaklaşık 2 yıl sonra açılan bir dava sonuçlandı. Bu dava sürecinde Belediye bize hiçbir şekilde bilgi vermedi. Belediyenin internet sitesinden 'S plakalı esnafımızı mağdur etmeyeceğiz.' dediler. O zaman cumhurbaşkanı seçim süreci vardı. Biz paranın değil plakalarımızın peşindeyiz" diye konuştu.

BELEDİYEDEN kendilerine "Biz sizin işinizi çözemiyoruz, iktidar partisi çözsün" denildiğini öne süren Mehmet Can Dağdeviren plakaları alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

SOYER KABUL ETTİ

EYLEMİN ardından Başkan Soyer iki servis esnafını makamında görüşmek üzere kabul etti. Görüşmeye giden esnaflar görüşmenin sonucunda sorunların çözümü için söz aldığını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı'ya konu ile ilgili talimat verdiğini belirtti.