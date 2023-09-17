Genç yazarın acı sonu

İzmir'de motosiklet üzerinde bulunan Tarık Yılmaz (25) ile Oğuzhan Alin (28), Bayraklı yönünden Konak istikametine giderken aşırı hız ve alkol etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Olay saat 02.00 sıralarında Bayraklı Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Yılmaz son nefesini verirken Alin ise hastaneye kaldırıldı.

YOLA SAVRULUP BARİYERE ÇARPTI

Yazar olduğu öğrenilen Tarık Yılmaz'ın üzerinde bulunduğu motosiklet kaza yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi ve Yılmaz ile Alin yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahalelerde yola savrulduktan sonra demir bariyerlere çarpan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Alin hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

OĞUZHAN Alin'in kaza öncesinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Görüntülerde Bornova ilçesindeki bir mekanda, Alin, Yılmaz'ın kendisini çekmesini istiyor. Alin, kamerayı Yılmaz'a çevirerek, "Puslu bakışları ile Tarık Yılmaz, kendisi yazar, iki kitabı var ama konuşamıyor, olsun" dediği görüldü.