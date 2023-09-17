Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan Murat A.(22) ile H.U.'nun (24) tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Murat A. göğsünden vurularak ağır yaralanırken, H.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, saat 01.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 367 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. ile H.U. sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan gerginlik sonucu H.U. tabanca ile Murat A.'ya ateş açtı. Murat A., ağır yaralanırken, H.U. ise suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinden kaçtı.