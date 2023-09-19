4 bin kadın bisiklet turunda

İzmir'de gerçekleştirilen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"na yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Karşıyaka ilçesinde Zühtü Işıl Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisiklet turuna buradan başladı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kadınlar, Mavi Şehir Balıkçı Barınağı önünden dönüp, turu başladıkları meydanda bitirdi. Etkinlik yöneticisi Sema Gür, turun ardından yaptığı açıklamada, etkinliğin 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti. Manisa'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda yüzlerce kadın pedal çevirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleriyle farkındalık oluşturdu. Bazı kadınlar çocuklarını getirirken, erkeklerde bisikletleriyle kadınlara eşlik etti. Kadınlar Cumhuriyet Meydanı'nda renkli görüntüler oluşturdular. Bisikletlere Müzikler eşliğinde kadınlar Cumhuriyet Meydanı'ndan Karaköy'e kadar bisikletleriyle tur attı.