Aileler kavga etti çocukların kanı aktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hafta sonu sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmanın ardından, bu kez de iki genç, ailelerinin başlattığı kavganın büyümesiyle birbirine girdi.

MAHALLEDEN ARKADAŞTILAR

Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 18 yaşındaki Baran Çatalbaşoğlu, arkadaşı B.A. tarafından bıçaklandı. Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Baran Çatalbaşoğlu ile B.A.'nın aileleri arasında nedeni bilinmeyen bir kavga patlak verdi. İki aile arasında yaşanan gerginlik nedeni ile mahalleden de arkadaş olan iki gencin arası açıldı. Mahallede karşılaşan gençler söz konusu olaylar nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu, sözlü atışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, B.A. darp sonucu yaralanırken, Baran Çatalbaşoğlu ise vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin, olayı 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Baran Çatalbaşoğlu'nu ambulansla özel bir hastaneye sevk etti. Burada tedaviye alınan Çatalbaşoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, darp sonucu yaralanan B.A. ise önce İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli B.A.'nın hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra emniyete götürüldü. İki komşunun aralarında çıkan tartışmanın kavgaya ve cinayete dönmesi nedeniyle, polis mahallede tedbir alırken, herhangi bir başka olay çıkmaması için zanlının ailesinin fertlerini bölgeden uzaklaştırdıkları öğrenildi.