Çaldığı plakaları çaldığı araçlara takan hırsız kıskıvrak yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Bayraklı ilçelerindeki oto servislerinden 3 otomobil, 1 motosiklet ve 1 araca ait plakaların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Olayı gören güvenlik kameralarının 150 saat izlemesini yapan, teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüphelinin Konak ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla B.A. adlı şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda B.A.'nın çaldığı plakaları daha önceden çaldığı araçlara taktığı belirlendi. Çalınan plakalar araç sahiplerine teslim edilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.