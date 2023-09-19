Firari suç makinesini sevgilisi yakalattı

İzmir'de cezaevinden yaklaşık bir yıl önce firar eden gasp hükümlüsü Özer Evirgen, Asayiş Şube müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından bir eve yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Evirgen, doktor kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

AYLAR BOYUNCA İZİNİ SÜRDÜLER

Polis, birden çok gasp olayına karıştığı için suç makinesi olarak nitelendirilen ve toplamda 1400 yıl hapis cezasına mahkum olan Evirgen'i mafya babalarının yakalanma taktiği olan sevgilisinin izini sürerek yakaladı.