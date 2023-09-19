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Haberler İzmir İnciraltı’nın başkanından açıklamaya müdahale

İnciraltı’nın başkanından açıklamaya müdahale

HABER MERKEZİ
İnciraltı’nın başkanından açıklamaya müdahale
TMMOB İnciraltı planlaması sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına katılan İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, açıklama yapılırken elindeki belgeleri konuşma kürsüsüne götürdü. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Aykut Akdemir, Karabulut'a tepki gösterdi. Açıklamanın ardından kendi açıklamasını yapan Karabulut, "TMMOB İl Koordinasyon Başkanı 2015'de beraber olalım demiştik. O günden bu güne TMMOB toprak sahiplerin yalnız bıraktı. Biz krıgın ve kızgınız" dedi. TMMOB İnciraltı planlamasına dava açtıklarını duyurmak için basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına katılan İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, TMMOB'un açıklaması sırasında kürsüye elindeki belgeleri götürdü.
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