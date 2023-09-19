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Haberler İzmir Kemeraltı’nın çukurları herkesi tehlikeye atıyor

Kemeraltı’nın çukurları herkesi tehlikeye atıyor

Şebnem Bursalı, Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki çalışmalarından dolayı esnaf ve vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ
Kemeraltı’nın çukurları herkesi tehlikeye atıyor
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, ziyaret ettiği Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı esnaf ve vatandaşın yaşadığı mağduriyeti gündeme getirdi. Belediyeleri göreve çağıran Bursalı, "Günde bir milyon insanın girip çıktığı Kemeraltı esnafı ve misafirleri, aylardır işkence çekiyor! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kaç günde bitirebileceği çalışma aylardır sürdüğü için esnafın da misafirlerin de her gün (deyim yerindeyse) canı tehlikede! Açılan çukurlar, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan aylardır açık. Görme engelli bir vatandaş ya da çocuk her an bu çukurlara düşebilir" dedi.
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