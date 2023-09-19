Valilik duyurdu: İzmir’deki helikopter kazasında Türk mürettebatın da cansız bedenine ulaşıldı

Geçen cumartesi günü İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yerini geri görüşlü helikoptere bıraktı. Saat 23.53 sıralarında ise içinde 3'ü Kırgızistan uyruklu ve Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu 4 kişinin bulunduğu helikopter ile bağlantı kesildi. Helikopterin su almak için gittiği Tahtalı Barajı havzasına düştüğü belirlendi. Kırgızistan uyruklu mürettebat Erkinbek İsabekov, kendi imkanlarıyla karaya çıkarken hastanede tedaviye alındı.

Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Baraja getirilen kurtarma balonları su altına indirildi ve helikoptere bağlandı. Helikopter saplandığı balçıktan kurtarılarak yüzdürülmeye başlandı. Dün yürütülen çalışmalarda Kırgızistan uyruklu mürettebatlar Oleg Agayev ve İanshanlo Lamzar'ın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'nun bulunması için barajda dalgıçlarla yürütülen çalışmaların yanı sıra sensörlü dron ile de havza tarandı ancak Tutuk'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlandı.

VALİLİK: TÜRK MÜRETTABATIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İzmir Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada Tutuk'un da cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19.09.2023 günü 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış, böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır. Arama çalışmaları sonlandırılmıştır. Cenaze, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.