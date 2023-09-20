  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ‘Çocukların ve ailelerin yanındayız’

‘Çocukların ve ailelerin yanındayız’

HABER MERKEZİ
‘Çocukların ve ailelerin yanındayız’
Bergama Belediyesi sosyal belediyecilik projeleri kapsamında okula yeni başlayan öğrencilere eğitim seti dağıtmaya devam ediyor. İlçe genelinde tüm okullarda dağıtılan eğitim setleri, kamu - özel okul ayrımı yapmaksızın ilk defa okul ile tanışan tüm öğrencilere veriliyor. Dağıtılan eğitim setleri ile ailelere ve eğitime destekle birlikte öğrencilerin eşit eğitim alması amaçlanıyor. Geleceğin teminatı ve aydınlık yarınların mimarı çocuklara her zaman her konuda destek verileceğini belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA