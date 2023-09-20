‘Çocukların ve ailelerin yanındayız’

Bergama Belediyesi sosyal belediyecilik projeleri kapsamında okula yeni başlayan öğrencilere eğitim seti dağıtmaya devam ediyor. İlçe genelinde tüm okullarda dağıtılan eğitim setleri, kamu - özel okul ayrımı yapmaksızın ilk defa okul ile tanışan tüm öğrencilere veriliyor. Dağıtılan eğitim setleri ile ailelere ve eğitime destekle birlikte öğrencilerin eşit eğitim alması amaçlanıyor. Geleceğin teminatı ve aydınlık yarınların mimarı çocuklara her zaman her konuda destek verileceğini belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır" dedi.