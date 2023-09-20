  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de define için kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

İzmir'de define için kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

İzmir Foça’da kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 defineci suçüstü yakalandı.

İHA
İzmir’de define için kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Foça İlçe Jandarma ekipleri, ormanlık arazi üzerinde çeşitli bölgelerde farklı uzunluklarda kazılmış yerler tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri, şahısların kazma ve kürekle alanda kazı yaptığı sırada operasyon düzenledi.

Bölgede 1 metre ve 3 metre çukurlar halinde kazılar yapıldığı görüldü. Kazıda kullanılan malzemeler ele geçirilirken, şüpheli Vedat K. ve Methi K. yakalanarak Foça Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA