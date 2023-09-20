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Haberler İzmir İzmir'de eğlence mekanında yangın! Alevlerin içinde kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de eğlence mekanında yangın! Alevlerin içinde kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangında alevlerin arasında kalan 67 yaşındaki personel hayatını kaybederken mekan sahibi de ağır yaralandı.

AA
İzmir’de eğlence mekanında yangın! Alevlerin içinde kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinden alınan bilgiye göre, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın giriş katındaki eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mekan sahibi M.M. ile çalışan Mehmet Naci Sözüner (67) alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, yaralılar çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen yaralı Sözüner kurtarılamadı. Ağır yaralanan işletme sahibi M.M. ise Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Sözüner'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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