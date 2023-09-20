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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Klozete atıp saklamaya çalıştılar

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Klozete atıp saklamaya çalıştılar

İzmir'de polis ekiplerinin 33 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda zehirli madde ele geçirildi. Baskın sırasında klozete atılarak saklanan uyuşturuyla birlikte 3 tüfek, 3 tabanca ve 43 fişek yakalandı.

İHA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Klozete atıp saklamaya çalıştılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ilçeler ile Torbalı, Bayındır, Ödemiş ve Tire ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü. 33 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, 11 kilo 510 gram skunk esrar maddesi, 147 gram metamfetamin, klozet içerisinde tuvalet pisliği altına saklanmış ve evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette satışa hazır çeşitli uyuşturucu maddeler ile 3 tüfek, 3 tabanca ve 43 fişek ele geçirildi.

Hava destekli gerçekleştirilen operasyon anı macera filmlerini aratmazken, operasyonda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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