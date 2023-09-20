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İzmir'de yaşlı çiftin tartışmasında kan döküldü! 92 yaşındaki adam tartıştığı eşini öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen olayda eşiyle tartışan 92 yaşındaki yaşlı adam, 78 yaşındaki eşini tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden kadın morga kaldırılırken cinayeti işleyen adam ise gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de yaşlı çiftin tartışmasında kan döküldü! 92 yaşındaki adam tartıştığı eşini öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde Yenioba Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, İ.Ö. (92) ile eşi S.Ö. (78) arasında yaşanan tartışma esnasında tüfeğini alan İ.Ö., evin bahçesinde eşine ateş etmeye başladı. Yaşlı kadın kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri S.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. İ.Ö. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. S.Ö.'nün cenazesi cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Tire Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı

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