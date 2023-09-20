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Haberler İzmir Oto faresi suçüstü yakalandı

Oto faresi suçüstü yakalandı

FATİH ŞENDİL
Oto faresi suçüstü yakalandı

İZMİR'DE iş dünyasının yakından tanıdığı Aliberti ailesinden Zeynep Aliberti'nin lüks villasına, hırsızlık ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Sait Delen tarafından girilmiş ve 5 milyonluk ziynet eşyası çalınmıştı. Aileye ait otomotiv şirketinin otoparkından iki araç çalan ve başka çok sayıda hırsızlık yaptığı tespit edilen bebek yüzlü oto faresi Baran Özdemir de polisin sıkı takibi sonrası yakalandı.

İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen oto faresi Baran Özdemir çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konak ve Bayraklı'daki oto servislerinden 3 otomobil, 1 motosiklet ve 1 araç plakası hırsızlığı ile ilgili 150 saatlik kamera görüntüsü izleyen polis ekipleri, yaptıkları operasyonda bir araca ait plakayı başka bir araca takmaya çalışırken Özdemir'i suçüstü yakaladı. Bozyaka Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına götürülen zanlı Baran Özdemir çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, araçları çalışanan vatandaşların polise teşekkür ettiği öğrenildi

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