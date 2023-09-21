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Haberler İzmir 92 yaşında katil oldu

92 yaşında katil oldu

NADİR UYSAL
92 yaşında katil oldu

İzmir'in Tire ilçesinde, 92 yaşındaki İsmail Ö, 78 yaşındaki eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Korkunç olay Yenioba köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köydeki evlerinde eşiyle birlikte yaşayan 4 çocuk sahibi yaşlı adam, dün sabah saatlerinde kendisine küfür eden eşi Zeliha Ö. ile tartışmaya başladı.

5 KEZ ATEŞ ETMİŞ

Eşler arasındaki tartışma alevlenince, sinirlerine hakim olamayan yaşlı adam duvarda asılı bulunan av tüfeğini alarak peş peşe tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cinayet mahallinde 5 adet boş fişek buldu.

Katil zanlısı yaşlı adamın olay esnasında hırsını alamayarak toplam iki fişek alan tüfeğini peş peşe doldurarak ateşlediği ortaya çıktı. Katil koca, jandarma tarafından gözaltına alınırken ifadesinde "Küfür ettiği için öldürdüm. 'Özür dile' dedim dilemedi" dediği öğrenildi. Cinayete kurban giden yaşlı kadının cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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