Akşener’den İzmir adayı Özlale’ye destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Ümit Özlale olduğunu ve yerel seçimlerde tek başlarına gireceklerini bildirdi. Akşener, "Özlale, İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'de sığınmacılara, belediyeler üzerinden ekstra yardım yapılmayacak. Dürüstlüğüne kefil olduğum, İzmir'e gerçekten çağ atlatacağına inandığım başkan adayımız Ümit Özlale'dir" dedi. Akşener, "Milletimize ne kadar ulaşmışız, ne kadar kendimizi anlatmışız bunu bu seçimde göreceğiz. O sonuç hayallerinizi kıran bir sonuçsa sorumluluk bana aittir. Gereğini yapacağım" ifadesini kullandı. Ümit Özlale ise "Sadece sahil kenarı değil, bir cadde hatta bir sokak arkada kalan tüm sokakların, semtlerin imarını yapan bir belediyeciliğe adayım. İzmir'in artık bir 'kale' olmasını istemiyorum" diye konuştu.