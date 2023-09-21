Barış Boyun suç örgütüne operasyon! 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespit edilmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, Yunanistan'da 11 Eylül'de Atina'nın Artemida banliyösündeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 Türk vatandaşının, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun'un suç örgütüne üye olduğu anlaşıldı. Yunanistan'daki bu saldırının ardından Barış Boyun'un suç örgütüne bağlı şüphelilerce, İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığı yapıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.

Ekiplerce, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Yunanistan'daki saldırıda ölen iki kişinin kardeşlerinin de bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 65 mermi, uyuşturucu madde ile 430 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyette götürüldü.