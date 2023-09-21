Bayraklı - Bornova arası Homeros tartışması

Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Homeros Edebiyat Festivali tanıtım toplantısı yapıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, etkinlikke Homeros'un Bornova'da mı yoksa Bayraklı'da mı yaşadığına dair tartışmalara değindi.

'DEĞERLERİMİZİ VERMEYİZ'

Homeros'un Bayraklılı olduğunu belirten Sandal, "Homeros'a farklı belediyeler sahip çıkabilir bu bizi rahatsız etmez. Gözleri görmeyen bir ozan Smyrna höyüğünde mi yaşar, bir mağaranın içinde mi? Ozana sahip çıkılması bizi mutlu eder ama bizim değerimizi kimseye vermeye niyetimiz yok" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Körfezi içerisinde bir Homeros Heykeli planladığını belirten Sandal, "Büyükşehir Körfezin içine Homeros heykeli yapmayı planlıyor ama çalışma bitti. 6 ay içinde proje başlayacak" diye konuştu.