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Haberler İzmir İzmir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Baskınlarla 1'i muvazzaf 3 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 eski askeri okul öğrencisini gözaltına almıştı.

AA
İzmir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki asker ve sivillere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Eylül'de İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarla 1'i muvazzaf 3 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 eski askeri okul öğrencisini gözaltına almıştı.

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