İzmir’de 33 adrese uyuşturucu baskını

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ilçeler ile Torbalı, Bayındır, Ödemiş ve Tire ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü. 33 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, 11 kilo 510 gram skunk esrar maddesi, 147 gram metamfetamin, klozet içerisinde tuvalet pisliği altına saklanmış ve evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette satışa hazır çeşitli uyuşturucu maddeler ile 3 tüfek, 3 tabanca ve 43 fişek ele geçirildi. Toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.