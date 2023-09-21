Sayra ve Çınar’ın anısına 6’ncı kütüphane açılıyor

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün (15) annesi Tülin Batmaz'ın kurduğu Sayra ve Çınar Vakfı, eğitime verdiği destekler kapsamında Mardin'de 6'ncı kütüphaneyi kurmaya hazırlanıyor. Batmaz, kurulacak kütüphane için bağışçılara çağrıda bulundu.

'BAĞIŞLARI BEKLİYORUZ'

25 Eylül'e kadar kitap bağışı beklediklerini dile getiren Batmaz, "Sayra ve Çınar iyi iki çocuktu. Sayra ve Çınar'ın yarım kalan iyilik hikayelerini devam ettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 5 tane kütüphane açtık. Mardin'de de A'dan Z'ye bir kütüphane kuracağız" dedi.

'EĞİTİM BURSU VERİYORUZ'

15 öğrenciye eğitim bursu verdiklerini de belirten Batmaz, "Vakfımızın gönüllü üyelerinden güzel geri bildirimler alıyoruz. Düzenli bağışçılarımız var. Kütüphanelerini yeniden düzenleyen herkes evlerindeki fazla kitaplarla projeye katkı sağlayabilir" diye konuştu.